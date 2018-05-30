Россия может построить вторую нитку газопровода "Турецкий поток" в Болгарию напрямую через Черное море, вопрос обсуждается, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Болгария проявляет интерес, его реализуемость на практике обусловлена рядом причин, то есть невозможно реализовывать, не имея определенных гарантий Еврокомиссии, самой Болгарии, учитывая предыдущий опыт. Этот интерес интересен и самим болгарам, и Москве, поэтому работа уже будет вестись в прикладном плане", - сказал Песков, передает российский "Интерфакс".

Он отметил, что Болгария, чей президент заявил, что стране нужен "болгарский поток", уже хочет устроить газовый хаб, и "у них есть желание получить некое ответвление - вопрос откуда, по какой ветке, через какие границы".

"Но если "Южный поток" реализовывался в направлении Болгарии, то "Турецкий поток" фактически реализован, и конечно, здесь сложнее, но всё равно заинтересованность есть у обеих сторон", - сказал Песков, отметив, что возможно строительство ответвления в Болгарию и со стороны Черного моря.

Как сообщала "Страна", у Меркель предупредили немецкие компании о санкциях США. "Это еще один груз для трансатлантических отношений", - отметил уполномоченный канцлера Германии Петер Беэр.

Отметим, что Европа раздражена требованием Трампа свернуть строительство "Северного потока-2".