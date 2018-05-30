Схема с инсценировкой убийства для задержания преступников, как произошло в случае с журналистом Аркадием Бабченко, неоднократно применялась украинскими правохранителями.

Так, в 2006 году УБОП, который тогда возглавлял нынешний глава Госохраны Валерий Гелетей, совместно с ФБР провели спецоперацию, в ходе которой было предотвращено заказное убийство известных украинских предпринимателей, основателей компании "Киев-Донбасс" братьев Вячеслава и Александра Константиновских.

В результате, были задержаны заказчики убийства: российские криминальные авторитеты Моня Эльсон по прозвищу Мендель Кишиневский и Леонид Ройтман по прозвищу Леня Длинный.

Установив дату готовящегося покушения, оперативные сотрудники УБОП дезинформировали заказчиков, сообщив им, что Константиновский убит. Получив необходимые подтверждения смерти "объекта", заказчики сообщили о готовности передать оговоренный гонорар и предложили киллеру новую сделку. За убийство второго из братьев Константиновских они предлагали ту же сумму, а также долю в бизнесе жертв.

Оба подозреваемых были задержаны в ходе спецоперации в Нью-Йорке.

Валерий Гелетей тогда заявил, что в захвате участвовало 22 автомобиля и вертолеты. Кроме того, был оцеплен участок города радиусом в километр.

Заместитель начальника ФБР Марк Мершон еще до установления судом вины подозреваемых назвал их "русскими гангстерами, отличающимися особой жестокостью, хладнокровием и жадностью".

По данным следствия, мотивом для заказа на убийство братьев Константиновских послужило намерение криминальных авторитетов захватить их бизнес. По данным достоверного источника в правоохранительных органах, оказавшись в руках сотрудников УБОП, Моня Эльсон заявил, что мстил братьям Константиновским, которые якобы организовали на него покушение несколько лет назад.

Как сообщала "Страна", неожиданная информация о том, что "убийство" российского журналиста Аркадия Бабченко оказалась спецоперацией СБУ, вызвала неоднозначную реакцию среди других журналистов, поверивших в "смерть" Бабченко.