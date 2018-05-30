Сегодня, 30 мая Киевский райсуд Харькова продлил содержание под стражей Елены Зайцевой и Геннадия Дронова, обвиняемых в смертельном ДТП с шестью погибшими в центре города.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

"Суд продлил меру пресечения на 60 дней. Следующее заседание 5 июня", - сказано в сообщении.

Вечером 18 октября 2017 года на перекрестке ул.Сумская и переулка Мечникова в Харькове автомобиль Lexus RX под управлением девушки 20 лет, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg. В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар и совершил наезд на 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте (4 девушки и молодой человек). Еще одна девушка умерла от полученных травм в больнице утром 26 октября 2017 года. Кроме того, в результате ДТП пострадала пассажирка Lexus'а.

По факту ДТП было начато уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек) УК Украины. Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы.

Ранее "Страна" сообщала, что повторная экспертиза не нашла опиатов у Зайцевой, обвиняемой в кровавом ДТП на улицах Харькова.

Также суд в Харькове закончил изучать доказательства обвинения по кровавому ДТП с шестью погибшими.