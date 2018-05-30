Курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду, 30 мая, снизился до 26,1175 грн/$1 с 26,11 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,105-26,13 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) 30 мая аукцион не проводил.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день снизился до 26,1358 грн/$1 с 26,0989 грн/$1. Торговый оборот составил $461,1 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $352,14 млн.

Национальный банк Украины понизил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 31 мая 2018 г до уровня 26,135817 грн/$1 по сравнению с 26,098943 грн/$1 на 30 мая 2018 г.

Официальный курс других валют на 31 мая таков: 100 евро - 3040.1182, 10 российских рублей - 4.1755.

Как сообщала "Страна", кКурс НБУ на 30 мая - доллар и евро дешевеют

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