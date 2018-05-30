Российские спецслужбы заказали убийство российского журналиста Аркадия Бабченко экс-участнику АТО, который являлся знакомым завербованного в Украине посредника. Об этом сообщил глава СБУ Василий Грицак, передает УП.

По его словам, завербованный посредник - гражданин Г. поручил совершение убийства Бабченко своему знакомому, который принимал участие в АТО на востоке Украины. За это он предложил киллеру $30 тысяч, $15 000 из которых выдал сразу в качестве задатка.

Грицак заявил, что сам Г. получил от россиян плату в сумме $10 тысяч.

Глава СБУ рассказал, что убийство было лишь одним элементом большой спецоперации по уничтожению оппозиционных россиян, прежде всего, журналистов и блогеров, критикующих российскую власть.

По словам Грицака, после уничтожения Бабченко посредник планировал бежать в Россию через третью страну. У него уже был на руках билет.

Глава СБУ сообщил, что гражданин Г. получил задание от спецслужб РФ -нелегально закупить оружие и боеприпасы для создания в центральной части Украины базы.

"Заказ в количестве 300 автоматов Калашникова, сотен килограм взрывчатки, патронов, боекомплектов для АГС, минометных мин и многое другое", - заявил Грицак.

Напомним, 29 мая вечером появилось сообщение, что в Киеве убили российского журналиста Аркадия Бабченко, который переехал в Украину из РФ и выступал с критикой режима Владимира Путина.

Как сообщала "Страна", Аваков прокомментировал спецоперацию с "убийством" Бабченко.

"Предотвращенное в Киеве покушение на журналиста Аркадия Бабченко – не только иллюстрация отличной работы лично Василия Грицака, офицеров СБУ, Нацполиции и ГПУ, но и ясный ответ на вопрос - постоянный источник попыток дестабилизации украинского общества расположен в России", - написал Аваков в своем микроблоге в соцсети Twitter в среду.

Мы сообщали, что Аркадий Бабченко жив. "Убийство" было постановкой СБУ.