Неожиданная информация о том, что "убийство" российского журналиста Аркадия Бабченко оказалась спецоперацией СБУ, вызвала неоднозначную реакцию среди других журналистов, поверивших в "смерть" Бабченко.

"У меня через полчаса убитый Бабченко должен уходить на обложке в типографию. Вместе со статьей внутри. Что мне теперь поставить на обложку? Бабченко жив? Ну кто же так делает. Нет, ну хорошо, конечно, что он жив. Но как-то это странно" - написал главред "Нового времени" Виталий Сыч в Facebook.

Фото: facebook.com/sych.vitaly

Ранее "Страна" сообщала, что Аркадий Бабченко жив. Смерть российского журналиста оказалась спецоперацией. Обновляется.

Также "Олечка, прости, но здесь было без вариантов". Бабченко извинился перед женой за инсценировку своего убийства.

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