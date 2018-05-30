Организатор покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко планировал убить в общей сложности 30 человек на территории Украины. Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак во время брифинга по поводу спецоперации.

"Организатор этого преступления говорил о необходимости устранения, вдумайтесь в цифру, 30 человек на территории Украины. Этот заказ был пробным", - заявил Грицак.

СБУ известны фамилии некоторых потенциальных жертв, заявил руководитель ведомства, однако, ни одной фамилии он не назвал.

Как сообщала "Страна", стало известно, сколько стоило "убийство" Бабченко.

Мы писали, что появилось видео Бабченко, которого встретили на брифинге СБУ аплодисментами

Также Бабченко извинился перед женой за инсценировку своего убийства: "Олечка, прости, но здесь было без вариантов".