В социальных сетях обсуждают фейковое убийство журналиста Аркадия Бабченко, которое оказалось спецоперацией СБУ. После того, как стало известно о том, что Бабченко жив, пользователи соцсетей начали высказывать свое отношение к произошедшему. Многие критиковали правоохранителей.

Так, блогер Анатолий Шарий написал: Очередной цирк СБУ, Бабченко жив. О, Боже, трэш)))"

Журналист Севгиль Мусаева шокирована произошедшим: "Это за гранью добра и зла, если честно. Я в абсолютном шоке. Потому что вчера заново пережила весь ужас 20 июля 2016 года. Думала о близких и родных Аркадия. О том, что вряд ли найдут заказчиков и исполнителей. Сейчас думаю о том, что Пашины убийцы до сих пор не найдены, дело фактически заморожено и никаких новостей уже год. Это очень жестоко. Рада, что Аркадий жив".

Политический эксперт Олег Волошин пишет о том, как теперь Украина выглядит в глазах Запада: "Посольство США, Совет Европы, ОБСЕ - им всем тоже наша власть и лояльные ей блоггеры-порохоботы тоже про Ватсона и Холмса расскажут?! Про мальчика, который кричал волк на Банковой сказку слышали? Это просто цирк года. Представляю лица западных дипломатов сейчас: "Are you kidding?!"

На этот же аспект обращает внимание и известный юрист Андрей Портнов.

Политический аналитик Руслан Бортник считает, что эта операция не снимает вопросов к власти: "Слава Богу, что Бабченко жив, но террористическая атака все таки имела место:

- против общественного мнения;

- против оппозиции;

- против доверия к органам власти.

Было ли само покушение на Бабченко или это тоже "спецоперация", покажет следствие и суд.

Вопросы к спецслужбам по делам Шереметы, Вороненкова и других это не снимает".

Политэксперт Денис Гороховский написал о тех, кто кинулся писать посты о журналисте: "Зато теперь Бабченко сможет посмотреть какой мразью его считали. Про умерших плохо не писал, а про живого - с удовольствием. И да, я ж говорил, что них**а не стыкуется в показаниях".

Журналист Виталий Сыч в сердцах выругался в Facebook, что эта новость испортила обложку завтрашнего номера журнала: "Б**дь. У меня через полчаса убитый Бабченко должен уходить на обложке в типографию. Вместе со статьей внутри.

Что мне теперь поставить на обложку? Бабченко жив? Ну кто же так делает.

Нет, ну хорошо, конечно, что он жив. Но как-то это странно".

Многие шутят над "воскрешением" Бабченко. Так, журналист Юрий Дудкин написал: "Так свою предвыборную кампанию из кандидатов в президенты за 27 лет еще никто не начинал!"

Журналист Евгений Муджири: "Еще 5 минут, и я думал, они Курта Кобейна покажут!"

Блогер Иван Марунич опубликовал фото Джона Кеннеди с подписью "Брифинг СБУ".

Журналист Василий Апасов интересуется: " Вопрос к СБУ - Цой жив?"

Впрочем, были и совсем не шутливые комментарии, которые восприняли инсценировку как позорный театр.

"Своим поступком - участием в клоунской инсценировке - Бабченко дискредитировал память обо всех погибших коллегах и тех, кто ещё прольет кровь, - пишет журналист Елена Солодовникова. - Подло. Я думаю, он осознает, что стал фигурой в игре под названием - разряди накал в обществе. Он сотрудничал со спецслужбами осознанно исключительно ради шоу. Давай, до свидания. Для чего это все реально делается? Чтобы нивелировать доверие ко всем. Сенцов стоит? Ну и что вы же помните Савченко? Убили очередного журналиста? Правда, так Бабченко, забыли что ли? Это все игра! Нас уже не будет способно тронуть ничто. Даже настоящая смерть. Будьте готовы, процесс пошел".

"Когда вы без толку кричите "держите волка", могут начаться проблемы, когда волк действительно придет. "Спецоперация" с Бабченко, с моей точки зрения - очень плохо пахнет. Вы могли предъявить тело погибшего Бабченко. Но если он жив, вам теперь придется предъявить и террористов, которых вы таким нехитрым образом задержали. А вы этого по-любому не сделаете, потому что они либо под следствием, либо их просто нет. А если не было убийства Бабченко, то как вы теперь докажете, что на самом деле было задержание террористов? А может и не было ничего, кроме гнилой постановки и попытки поднять чей-то рейтинг? Нельзя так поступать с людьми, просто нельзя", - пишет журналист Денис Попович.