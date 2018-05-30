В связи с ростом спроса на пассажирские перелеты между Киевом и Брюсселем - в Украину возвращается бельгийская авиакомпания Brussels Airlines. Начиная с 17 октября ее рейсы между столицами намерены осуществлять 4 раза в неделю.

Об этом передает ЦТС со ссылкой на источники в авиакомпании.

В Brussels Airlines назвали Киев одним промышленных и культурных центров Восточной Европы, а также - важным направлением для представителей бизнеса и туристов.

"Благодаря визовой либерализации в Украине и политике страны, приближенной к ЕС, в течение последних двух лет спрос на перелеты между Киевом и Брюсселем значительно возрос. Чтобы соответствовать растущему спросу, Brussels Airlines начинает прямое сообщение между Киевом и Брюсселем и предлагает 4 рейса в неделю. Первый рейс Brussels Airlines состоится 17 октября", - говорится в сообщении компании.

Благодаря рейсам из Киева в Брюссель, в Brussels Airlines намерены соединить Украину с другими основными направлениями бельгийской авиакомпании - Лондоном, Манчестером, Бирмингемом, Мадридом, Бильбао, Лионом, Марселем и Женевой.

Гендиректор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин еще в апреле анонсировал возвращение Brussels Airlines. По его словам, кроме бельгийской авиакомпании, также возможен заход в столичный аэропорт easyJet и Germanwings.

Фото: cfts.org.ua

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Возможность перевозки по 2 кг сверх нормы на каждое место зарегистрированного багажа отменяется. Также больше нет возможности провезти дополнительно ручную кладь весом до 12 кг.

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