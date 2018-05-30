Президент Украины Петр Порошенко поручил предоставить охрану "убитому" в результате спецоперации российскому журналисту Аркадию Бабченко и его семье круглосуточную охрану.

Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

"Украинские правоохранительные органы с каждым днем становятся сильнее в противодействии российской агрессии и всем проявлениям гибридной войны в Украине. Вряд ли Москва успокоится - поручил оказать Аркадию и его семье круглосуточную охрану", - написал Порошенко.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала о неком "завербованном гражданине Г." СБУ задержала киллера, покушавшегося на Бабченко.

Также мы писали, что появилось видео Бабченко, которого встретили на брифинге СБУ аплодисментами.

Напомним, появились фото Бабченко, который появился на брифинге СБУ после инсценировки убийства.