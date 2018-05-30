Предотвращенное покушение на российского журналиста Аркадия Бабченко указывает, что источник попыток дестабилизации ситуации в Украине расположен в РФ, заявляет министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Предотвращенное в Киеве покушение на журналиста Аркадия Бабченко – не только иллюстрация отличной работы лично Василия Грицака, офицеров СБУ, Нацполиции и ГПУ, но и ясный ответ на вопрос - постоянный источник попыток дестабилизации украинского общества расположен в России", - написал Аваков в своем микроблоге в соцсети Twitter в среду.

Фото: twitter.com

Как сообщала "Страна", cтало известно, сколько стоило "убийство" Бабченко.

Мы писали, что появилось видео Бабченко, которого встретили на брифинге СБУ аплодисментами.

Мы собираем всю информацию об инсценировке убийства Аркадий Бабченко.