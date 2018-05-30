Место проведения мульти-чемпионского поединка Всемирной боксёрской супер серии (WBSS) между украинцем Александром Усиком и россиянином Маратом Гассиевым - все еще не определено. Датой их боя выбрано 21 июля.

Об этом рассказал тренер российского боксера Абель Санчес, передает издание BadLeftHook.

"Мне сказали, что бой с Усиком запланирован на 21 июля, но еще нет места проведения. Какое-то безумие", - отметил Гассиев.

Победитель боя Александр Усик-Мурат Гассиев станет обладателем пяти чемпионских поясов в тяжелом весе (WBA, WBC, WBO, IBF и по версии The Ring), трофея Мухаммеда Али и чека на 10 миллионов долларов призовых. Ранее промоутер Александра Усика Александр Красюк опроверг переговоры с командой Мурата Гассиева.

Как сообщала "Страна", Россия готова щедро заплатить, чтобы заполучить бой финала WBSS Усик vs Гассиев.

"Наши хотят боя в России. Готовы щедро платить. Усику, в общем, пофиг, он нереально уверен в себе.

Но мне кажется, этого боя не должно быть ни в России, ни в Украине. Нельзя допустить, чтобы потоки политического дерьма испортили классный бокс. Мне кажется, нужно боксировать в Риге или Минске. Или хотя бы в Хельсинки. В хоккейном дворце", - написал популярный российский комментатор Алексей Андронов.

Отметим, как Гассиев готовит короткие удары и уклоны для поединка с Усиком.