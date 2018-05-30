Компания "Укртелеком" с 1 июня 2018 года повышает стоимость тарифных планов на 8,2-11,2%.

Об этом сообщили "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании.

"Укртелеком повышает стоимость тарифных планов на услуги фиксированной телефонной связи, в которые входят пакетные услуги - минуты на общение внутри страны, с абонентами мобильных операторов. Это не касается абонплаты, которая регулируется государством", - говорится в сообщении.

При этом местные разговоры в этих тарифных планах не тарифицируются, то есть абонент может без ограничений общаться в пределах одного города/района.

Также отмечается, что у Укртелекома есть линейка тарифных планов, включающих только абонплату и соответствующих предельным тарифам на общедоступные телекоммуникационные услуги, установленным НКРСИ. Стоимость этих тарифных планов не меняется, подчеркнули в компании.

Причиной увеличения тарифов на связь называют повышения тарифов на материальные ресурсы (топливо, электроэнергия).

19 октября 2017 года Хозяйственный суд г. Киева по иску Фонда государственного имущества разорвал заключенный в марте 2011 года по итогам приватизационного конкурса договор купли-продажи акций крупнейшего оператора фиксированной связи "Укртелеком" компанией "ЕСУ", которая принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову, тем самым вернув пакет акций "Укртелекома" в государственную собственность.

В Фонде госимущества сообщили, что компания "ЕСУ" не выполнила свои обязательства по инвестированию 450 миллионов долларов в течение 5 лет в развитие предприятия, из-за чего фондом был инициирован иск о расторжении договора купли-продажи акций "Укртелекома".

По решению суда со счетов "ЕСУ" должна быть взыскана пеня в размере 2,171 миллиарда гривен, начисленная за ненадлежащее выполнение договора купли-продажи пакета акций "Укртелекома".

Ранее "Страна" сообщала, что "Укртелеком" грозит отключить систему экстренного оповещения в Киеве.

Также "Укртелеком" повышает плату за "брехунець".