В время брифинга главы СБУ прозвучала цифра, которую, по его словам, российские спецслужбы пообещали за совершение убийства журналиста. Напомним, само убийство оказалось инсценировкой СБУ и журналист Аркадий Бабченко жив и даже выступил на том же брифинге.

"СБУ задокументировано, что для реализации этого циничного плана российскими спецслужбами был завербован гражданин Украины Г., который получил задание найти за денежное вознаграждение исполнителей для совершения терактов с многочисленными жертвами, - отметил Грицак.

Завербованный получил аванс в размере 10 тысяч долларов и должен был получить еще 30 тысяч долларов после совершения преступления. Для убийства он нанял ветерана АТО.

Как сообщала "Страна", появились фото Бабченко, который появился на брифинге СБУ после инсценировки убийства .

Мы писали, что Князев заявил, что убийство Бабченко готовили несколько человек.