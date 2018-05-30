Сегодня, 30 мая, стало известно о проведенной спецоперации СБУ по поимке киллера и организатора убийства российского журналиста Аркадия Бабченко. Сам журналист оказался живой, однако о "постановке" знал ограниченный круг лиц.

В этом признался и сам журналист Аркадий Бабченко, который явился на брифинг СБУ.

Он извинился перед своей супругой Олей, для которой "убийство" стало настоящим потрясением. Ведь вместе с мужем она воспитывала 6 детей.

"Отдельные извинения моей жене. Олечка, прости, но здесь было без вариантов. Операция готовилась два месяца. Меня посвятили месяц назад. По результатам операции, человек взят, он находится под стражей", - сообщил Бабченко.

"За этот месяц я увидел как парни работали, как они рыли носом… Весь этот месяц мы были на связи, мы думали, прорабатывали, действовали. И в итоге результатом стало – эта спецоперация", - сказал Бабченко на брифинге в СБУ в среду в Киеве.

Принес свои извинения и глава СБУ Василий Грицак.

"Я конечно, должен сейчас принести соболезнования семье Аркадия Бабченко, но я не буду этого делать. Я наоборот хочу поздравить его семью, вас всех, весь наш мир, который наблюдает за этим действом и поздравить Аркадия Бабченко с его третьим днем рождения", - сказал Грицак.

Бабченко пришел на брифинг СБУ Фото: Newsone

Как сообщала "Страна", соседи Бабченко накануне "убийства" видели возле дома незнакомый черный джип.