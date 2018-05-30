Появились фото российского журналиста Аркадия Бабченко на брифинге СБУ, в ходе которого глава ведомства Василий Грицак заявил, что история с убийством Бабченко была частью спецоперации.

Фото: скриншот эфира newsone

Фото: facebook.com

Как подчеркнул представитель СБУ, подозреваемый в подготовке покушения на Бабченко задержан. Это гражданин Украины Г., завербованный российскими спецслужбами: за убийство он пообещал награду ветерану АТО в размере 40 тысяч долларов.

Вечером 29 мая сообщалось, что журналист Аркадий Бабченко был убит в подъезде своего дома в Киеве тремя выстрелами в спину.

Как сообщала Страна, Князев заявил, что убийство Бабченко готовили несколько человек

Мы писали, что в Кремле ответили на заявления о российском следе в убийстве Бабченко