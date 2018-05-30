Появились фото Бабченко, который появился на брифинге СБУ после инсценировки убийства
Появились фото российского журналиста Аркадия Бабченко на брифинге СБУ, в ходе которого глава ведомства Василий Грицак заявил, что история с убийством Бабченко была частью спецоперации.
Фото: скриншот эфира newsone
Фото: facebook.com
Как подчеркнул представитель СБУ, подозреваемый в подготовке покушения на Бабченко задержан. Это гражданин Украины Г., завербованный российскими спецслужбами: за убийство он пообещал награду ветерану АТО в размере 40 тысяч долларов.
Вечером 29 мая сообщалось, что журналист Аркадий Бабченко был убит в подъезде своего дома в Киеве тремя выстрелами в спину.
Как сообщала Страна, Князев заявил, что убийство Бабченко готовили несколько человек
Мы писали, что в Кремле ответили на заявления о российском следе в убийстве Бабченко