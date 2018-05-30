Аркадий Бабченко жив, а его смерть была спецоперацией. Об этом в Facebook написал нардеп Антон Геращенко.

По его словам, киллер и организатор задержаны. А инсценировка смерти нужна была для того, чтобы "лучше задокументировать заказчиков и организаторов преступления".

Спецоперацией занимались Генпрокуратура и СБУ. "Страна" передает все подробности события.

Брифинг СБУ и Генпрокуратуры по "воскрешению" Бабченко

19:05 Триумф с Бабченко - не время для неудобной темы Шеремета.

19:03 Президент похвалил спецслужбы за операцию с Бабченко и приставил к нему охрану.

"Украинские правоохранительные органы с каждым днем становятся сильнее в противодействии российской агрессии и всем проявлениям гибридной войны в Украине. Вряд ли Москва успокоится - поручил оказать Аркадию и его семье круглосуточную охрану", - написал Порошенко.

18:58 Пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган решила создать "черный список" зрадофилов, которые посмели критиковать власть за "гибель" Бабченко. В посте, среди прочих, упомянуты Юлия Тимошенко и Amnesty International.

18:52 В соцсетях считают, что СБУ воскресила уже и Курта Кобейна.

18:49 То есть, убийца - опять украинец из АТО. Как и в деле экс-депутата Госдумы Вороненкова.

18:45 Оказывается, тот, кто хотел убить Бабченко - участник АТО. Об этом заявил Василий Грицак на пресс-конференции.

Более того, по версии спецслужбы, он планировал ликвидировать 30 человек на территории Украины.

"Организатор этого преступления говорил о необходимости устранения – вдумайтесь в цифру – 30 лиц на территории Украины. Покушение на Бабченко – это пробный заказ. Нам известны некоторые фамилии потенциальных жертв, но я не буду их называть", – сказал Грицак.

18:42 "Главное чтобы с Аркадием Бабченко не получилось как с Аминой. Первый раз она уклонилась - второй - нет", - пишет глава УНСО Андрей Шкиль.

18:36 Еще прекрасное от сетевых троллей.

18:33 Нашли на просторах интернета похожую спецоперацию, которую проводили украинские спецслужбы.

В 2006 году они также "убили" бизнесмена Вячеслава Константиновского. Операция проводилась совместно с ФБР. Со стороны Украины работал расформированный новой властью УБОП. Который тогда возглавлял, кстати, нынешний глава Госохраны Валерий Гелетей.

Содействие США было нужно, поскольку киллеры были американскими гражданами.

18:31 Ну, всё. Начались фотожабы.

18:29 "Кто убил Шеремета?" - спрашивает в соцсетях журналист Сергей Руденко. Вопрос резонный. Раскрытие фейкового убийства не отменяет того факта, что настоящее остается "висяком".

18:25 "Когда убьют по-настоящему, никто не поверит", - пишет политтехнолог Владимир Макаровский.

18:24 Известие о воскрешении Бабченко вызвал вот такую реакцию в ньюсруме одного из украинских телеканалов:

18:22 "Вопрос к СБУ - Цой жив?", - иронизирует журналист Василий Апасов.

18:12 Журналист Денис Попович пишет, что дело похоже на "гнилую постановку" и попытку поднять рейтинги власти.

"Я рад, что Аркадий Бабченко жив.

Но когда вы без толку кричите "держите волка", могут начаться проблемы, когда волк действительно придет.

"Спецоперация" с Бабченко, с моей точки зрения - очень плохо пахнет.

Вы могли предъявить тело погибшего Бабченко.

Но если он жив, вам теперь придется предъявить и террористов, которых вы таким нехитрым образом задержали. А вы этого по-любому не сделаете, потому что они либо под следствием, либо их просто нет.

А если не было убийства Бабченко, то как вы теперь докажете, что на самом деле было задержание террористов?

А может и не было ничего, кроме гнилой постановки и попытки поднять чей-то рейтинг?

Нельзя так поступать с людьми, просто нельзя".

18:07 "Более глупой ситуации, чем убийство и воскрешение журналиста, придумать сложно. Интересно, на что рассчитывали инициаторы этого цирка?", - пишет блогер Павел Вернивский.

18:03 Теперь понятно, почему почти сутки молчал и не выражал соболезнований Петр Порошенко.

18:01 Киевский журнал едва не сдал в печать обложку со смертью Бабченко.

"У меня через полчаса убитый Бабченко должен уходить на обложке в типографию. Вместе со статьей внутри.

Что мне теперь поставить на обложку? Бабченко жив?

Ну кто же так делает.

Нет, ну хорошо, конечно, что он жив.

Но как-то это странно", - пишет главный редактор "Нового времени" Виталий Сыч.

17:59 "Так свою предвыборную кампанию из кандидатов в президенты за 27 лет еще никто не начинал!", - пишет блогер Юрий Дудкин.

17:57 Самое смешное, что было на брифинге Луценко и Грицака - это возмущенное зачитывание генпрокурором негативных отзывов о полиции и власти после "убийства" Бабченко. Можно подумать, они знали, что он жив, но нарочно критиковали власть.

"Я разочаровался реакцией значительной части украинского политикума на вчерашние события. Я себе слабо представляю, чтобы британская оппозиция или общественный сектор провели целый день после вероятного теракта, обвиняя лично премьер-министра Терезы Мэй и МИ-6 за то, что было отравлено российскими спецслужбами семейство Скрипалей. Я этого просто не представляю. Поэтому Британия сильная страна и там такого не могло быть", - сказал Луценко.

17:55 Сказать, что соцсети в шоке от "спецоперации" СБУ - не сказать ничего.

""Ведь ещё герой Артура Конан Дойля - Шерлок Холмс успешно использовал метод инсценировки собственной смерти для эффективного расследования сложных и запутанных преступлений. Как бы это не было и больно для его родных и доктора Ватсона." Из поста Антона Геращенко.

Для Ватсона, Карл! Страна-посмешище, страна победившей постправды, где чувства миллионов людей приравнены к чувствам литературного персонажа", - пишет политолог Олег Волошин.

17:52 "На самом деле предотвращены другие, видимо более масштабные, более серьезные теракты, которые готовились, и готовились серьезно. И поэтому то, что говорили неделю назад в России, что в Киеве какой-то ИГИЛ готовит теракты перед Лигой Чемпионов видимо, по всей видимости, это должен был быть я", - сказал Бабченко.

17:46 Из сбивчивых объяснений Бабченко понятно, что это дело как-то связано с возможным терактом на финале Лиги Чемпионов в Киеве, о котором рассказывала "Страна". Видимо, его хотели ликвидировать в день финала. Почему этого не произошло и почему инсценировка прошла через несколько дней - непонятно.

17:43 "Воскресший" журналист говорит, что за его убийство заплатили 40 тысяч долларов. А фото, которое нашли у преступников, было якобы из паспорта Бабченко. Из чего он делает вывод, что заказчики из России - откуда могло еще поступить паспортное фото?

17:41 Бабченко говорит, что извиняется за то, что всем пришлось пережить. И благодарит СБУ за спасение своей жизни. "Операция была начата два месяца назад. Меня посвятили в нее месяц назад".

17:40 СБУ продемонстрировала на брифинге живого и здорового Бабченко. Глава спецслужбы Василий Грицак рассказал, что организатор преступления (?) задержан.

"Около трех часов назад организатор этого преступления нами был задержан в Киеве. Прямо сейчас проводятся следственные действия с этим гражданином", - сказал он.

Кроме того, Грицак добавил, что проводится ряд обысков по местам жительства и временного пребывания этого человека.

"Службой задокументировано, что для реализации этого циничного плана спецслужбами РФ был завербован гражданин Украины "Г", который получил задание найти за денежное вознаграждение исполнителей для совершения ряда террористических актов с многочисленными жертвами", - говорится в сообщении СБУ в Twitter.

17:30 Пост Антона Геращенко:

"Аркадий Бабченко жив !

В результате блестящей спецоперации, проведённой украинскими правоохранителями, задержаны и киллер, получивший заказ на убийство Аркадия и организатор убийства.

Для того чтоб лучше задокументировать заказчиков и организаторов преступления - представителей росийских спецслужб, их нужно было уверить в том, что нанятый ими киллер успешно выполнил заказ.

О том, что на самом деле убийство Аркадия Бабченко это инсценировка, знал очень ограниченый круг лиц.

Это было сделано в интересах предотвратить малейшую возможность утечки информации.

Для этого, правоохранителям пришлось пойти на масштабную информационную спецоперацию.

Именно для этого были сделаны и опубликованы постановочное фото якобы убитого Аркадия Бабченко и распространены фотороботы якобы киллера с кавказской внешностью.

Для создания картины полной реальности были сделаны заявления официальных представителей Национальной Полиции о гибели Аркадия.

Правоохранители не могли не понимать, что известие об убийстве Аркадия Бабченко отзовётся болью в тысячах сердец по всему миру. Но другого выхода у них не было.

Для того чтоб проследить и задокументировать цепочку от киллера к организаторам и заказчикам нужно было создать у них полную уверенность в том, что заказ выполнен и заставить их предпринять ряд действий, которые будут задокументированы следствием.

Ведь ещё герой Артура Конан Дойля - Шерлок Холмс успешно использовал метод инсценировки собственной смерти для эффективного расследования сложных и запутанных преступлений. Как бы это не было и больно для его родных и доктора Ватсона.

Уникальная спецоперация по предупреждению убийства Аркадия Бабченко пример эффективного сотрудничества между Службой Безопасности и Национальной Полиции в деле предотвращения террористических актов и политических убийств.

Уникальным также является тот факт, что не было утечки информации об этой уникальной спецоперации ни до инсценировки убийства Аркадия Бабченко, ни после. Это говорит о том, что мы научились воевать и на невидимом фронте противостояния российским спецслужбам.

Благодарю всех честных и смелых сотрудников СБУ, Национальной полиции и прокуратуры за Ваш вклад в дело защиты Национальной безопансти Украины и за спасение жизни Аркадия Бабченко, Игоря Богданова, моей и других целей российских диверсантов.

Желаю Аркадию Бабченко здоровья и долгих лет жизни.

Но при этом, и Аркадий и все мы, должны помнить трагическую историю Амины Окуевой, убийство которой мы не смогли предупредить...".