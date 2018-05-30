Российский журналист Аркадий Бабченко жив, его "убийство" было инсценировано СБУ. Об этом на брифинге заявил глава СБУ Василий Грицак.

По словам Грицака, СБУ располагает данными, что убийство журналиста Бабченко организовывалось по заказу российских спецслужб, а исполнителями должны были стать два гражданина Украины.

"По полученным СБУ данным, убийство российского журналиста Аркадия Бабченко заказали именно российские спецслужбы", - заявил Грицак.

Народный депутат Антон Геращенко в Facebook рассказал подробности спецоперации.

"В результате блестящей спецоперации, проведённой украинскими правоохранителями, задержаны и киллер, получивший заказ на убийство Аркадия и организатор убийства. Для того чтоб лучше задокументировать заказчиков и организаторов преступления - представителей росийских спецслужб, их нужно было уверить в том, что нанятый ими киллер успешно выполнил заказ.

О том, что на самом деле убийство Аркадия Бабченко это инсценировка, знал очень ограниченый круг лиц. Это было сделано в интересах предотвратить малейшую возможность утечки информации. Для этого, правоохранителям пришлось пойти на масштабную информационную спецоперацию.

Именно для этого были сделаны и опубликованы постановочное фото якобы убитого Аркадия Бабченко и распространены фотороботы якобы киллера с кавказской внешностью.

Для создания картины полной реальности были сделаны заявления официальных представителей Национальной Полиции о гибели Аркадия. Правоохранители не могли не понимать, что известие об убийстве Аркадия Бабченко отзовётся болью в тысячах сердец по всему миру. Но другого выхода у них не было", - пишет Геращенко.

Объясняя сложную постановку, Геращенко вспомнил Шерлока Холмса. "Герой Артура Конан Дойля - Шерлок Холмс успешно использовал метод инсценировки собственной смерти для эффективного расследования сложных и запутанных преступлений. Как бы это не было и больно для его родных и друзей", - пишет нардеп.

Фото: facebook.com/anton.gerashchenko

Ранее "Страна" анализировала возможные версии убийства Бабченко.

Также мы писали, что в Киев едет представитель ОБСЕ по свободе СМИ в связи с убийством Бабченко.