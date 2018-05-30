Сегодня, 30 мая, после жуткой новости об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко, он живой явился на брифинг СБУ.

Журналисты встретили коллегу бурными овациями, ведь оказалось, что его смерть была инсценировкой украинских спецслужб для задержания киллера и организатора убийства.

Как сообщил нардеп Антон Геращенко, задержаны и киллер, получивший заказ на убийство Аркадия и организатор убийства.

Чтобы предотвратить малейшую возможность утечки информации правоохранителям пришлось пойти на масштабную информационную спецоперацию. Были опубликованы постановочное фото якобы убитого Аркадия Бабченко и распространены фотороботы якобы киллера с кавказской внешностью.

Для создания картины полной реальности были сделаны заявления официальных представителей Национальной Полиции о гибели Аркадия.

Ранее Бабченко извинился перед женой за инсценировку своего убийства: "Олечка, прости, но здесь было без вариантов".

Как сообщала "Страна", Князев заявил, что убийство Бабченко готовили несколько человек.

Напомним также, что в Киеве едет представитель ОБСЕ по свободе СМИ в связи с убийством Бабченко.