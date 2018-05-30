Генпрокурор Юрий Луценко обвинил Россию в подготовке всех террористических актов на территории Украины.

Об этом он заявил на брифинге, который был посвящен рассказу об исценировке убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

"Все дороги войны и терактов в Украине ведут в Москву", - сказал Луценко.

Также он подчеркнул, что "разочарован реакцией значительной части украинского политикуума на "убийство Бабченко".

Напомним, силовики утверждают, что киллер и организатор убийства Бабченко задержаны. А инсценировка смерти нужна была для того, чтобы "лучше задокументировать заказчиков и организаторов преступления". 

Ранее "Страна" сообщала, что Аркадий Бабченко жив. Смерть российского журналиста оказалась спецоперацией. Обновляется.

Также мы писали, что "убийство" Бабченко было постановкой СБСБУУ.

 

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