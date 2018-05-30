Покушение на убийство журналиста Аркадия Бабченко, смерть которого была инсценировкой, в Киеве заказали российские спецслужбы. В результате спецоперации, СБУ задержала организатора покушения. С таким заявлением на пресс-конференции выступил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, передает УНИАН.

Задержание произошло сегодня несколько часов назад.

"Около трех часов назад организатор этого преступления нами был задержан в Киеве. Прямо сейчас проводятся следственные действия с этим гражданином", - сказал он.

Кроме того, Грицак добавил, что проводится ряд обысков по местам жительства и временного пребывания этого человека.

"Службой задокументировано, что для реализации этого циничного плана спецслужбами РФ был завербован гражданин Украины "Г", который получил задание найти за денежное вознаграждение исполнителей для совершения ряда террористических актов с многочисленными жертвами", - говорится в сообщении СБУ в Twitter.

Фото: twitter.com

"Г. предложил знакомому, бывшему атошнику за 30 тысяч долларов убить Бабченко. В качестве аванса ему передали 15 тысяч. Всего Г. получил 40 тысяч, 10 оставил себе как посреднику", - добавил Грицак.

Как сообщала Страна, ранее Князев заявил, что убийство Бабченко готовили несколько человек.

Мы писали, что полиция призвала журналистов поделиться информацией и видео с камер наблюдения.

Стало известно, что в Киеве едет представитель ОБСЕ по свободе СМИ в связи с убийством Бабченко.