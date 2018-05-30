Внефракционный народеп Надежда Савченко, которая находится под арестом в СИЗО из-за подозрения в госизмене, решила прервать свою голодовку для повторного прохождения полиграфа.

Об этом сообщается на ее странице в Facebook.

"В связи с тем, что за почти два месяца следствие не предоставило результатов экспертизы на детекторе "правды", Надеждой Савченко принято решение прервать голодание для прохождения повторной экспертизы", - говорится в сообщении.

"Сторона защиты готовит соответствующее ходатайство для назначения психо-физиологического исследования полиграф, кстати, в государственном экспертном учреждении Украины. Надеюсь, следствие взвесит на отмеченное ходатайство для установления действительных намерений Н.Савченко, потому что кто же будет против установления объективных обстоятельств дела, если данная обязанность лежит на органе досудебного расследования", - прокомментировал адвокат парламентария Константин Глоба.

Защитник отметил, что лично его "устроит любая позиция органа досудебного расследования в вопросе полиграфа".

В сообщении также отмечается, что 30 мая истекает 70 суток с начала голодного протеста Савченко против заключения, которое она считает незаконным.

Фото: facebook.com/Savchenko.Nadiia

22 марта 2018 года Верховная Рада поддержала представления генпрокурора Украины Юрия Луценко и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Надежды Савченко. Она подозревается в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательстве на жизнь государственных и общественных деятелей, подготовке к совершению террористического акта, создании террористической группы или террористической организации, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

23 марта Шевченковский районный суд Киева принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Савченко до 20 мая. В тот же день политик объявила голодовку.

Ранее "Страна" сообщала, что Савченко написала рецензию на книгу Онищенко "Петр Пятый", которую прочитала в тюрьме.

Также Савченко подала жалобу в Конституционный суд на законность своего ареста.