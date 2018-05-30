Председатель Комитета госбезопасности Беларуси Валерий Вакульчик не исключает, что в будущем может произойти обмен осужденного в Беларуси украинца Павла Шаройко на находящегося под судом в Украине белоруса Юрия Политику. Об этом сообщает "Хартия97".

"В свое время мы обменяли кадрового разведчика, которого задержали несколько лет назад, на наших граждан, которые были задержаны в другом государстве", - сказал Вакульчик.

При этом он призвал не увязывать арест и приговор Шаройко с тем, что в Украине за шпионаж судят гражданина Беларуси Политику.

"Нужно посмотреть, что было раньше. Я бы не увязывал все эти вещи", - сказал Вакульчик.

Он также подтвердил, что Шаройко на 8 лет осудили еще в феврале.

"Да, 8 лет. Этот суд состоялся еще в феврале. Его вина доказана, есть исчерпывающие доказательства", - подтвердил глава белорусского ведомства.

Напомним, собкор "UA: Украинское Радио" в Беларуси, гражданин Украины Павел Шаройко был задержан в Минске 25 октября 2017 года. КГБ Беларуси предъявил ему обвинение в "шпионаже" и создании агентурной сети в республике.

Ранее "Страна" писала о том, что на прошлой неделе стало известно, что Шаройко приговорили к 8 годам лишения свободы.

Также мы сообщали, что в Беларуси украинца посадили на 3 года за провоз охотничьего ружья.