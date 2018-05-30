Япония хочет упростить въезд в страну для иностранных рабочих с низкой и средней квалификацией из-за дефицита рабочих рук в пяти отраслях.

Об этом пишет "Коммерсант".

Официально объявить об инициативах по привлечению иностранной рабочей силы правительство Японии может в середине июня. Об этом в среду сообщило сразу несколько японских СМИ со ссылкой на свои источники в правительстве. По данным агентства Kyodo, к 2025 году власти надеются на въезд в страну сроком до пяти лет около 500 тыс. иностранных рабочих с низкой и средней квалификацией.

Нехватка рабочих рук остро ощущается в Японии в пяти отраслях — строительстве, сельском хозяйстве, судостроении, гостиничном бизнесе и уходе за больными.

По состоянию на конец 2017 года в стране официально зарегистрированы около 1,3 млн иностранных рабочих — это вдвое больше, чем в 2008 году. 29% из них составляют китайцы, 19% — вьетнамцы, 12% — филиппинцы, 9% — бразильцы и 5% — непальцы. Нехватку рабочих рук из-за старения населения нередко называют одной из главных проблем экономики: по официальным прогнозам правительства Японии, к 2040 году численность населения в трудоспособном возрасте (15–64 года) сократится на 15 млн человек.

По данным агентства Nikkei, упрощение иммиграционной политики на рынке труда в основном коснется языковых требований: будут существенно упрощены требования по сдаче экзамена. Кроме того, местным компаниям-нанимателям будет рекомендовано оплачивать курсы изучения японского для своих иностранных рабочих, если их уровень знания языка невысок. Компании малого бизнеса смогут обращаться для этого в сертифицированные государственные организации.

Если в ходе своего пятилетнего пребывания в Японии такой иностранный рабочий успешно пройдет дополнительный профессиональный тест и языковой тест, он сможет

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