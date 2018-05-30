НАК "Нафтогаз Украины" в июне планирует начать закупку газа у украинских частных компаний по цене $264/1 тыс.куб.м. При этом рост цены на природный газ для промышленных потребителей до 9,953 тыс. грн за 1 тыс.куб.м. ранее объяснялся увеличением цен на европейском рынке.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Уже в июне будет произведена тестовая закупка природного газа внутренней добычи у частных газодобывающих предприятий Украины.

По данным пресс-службы, цена закупки природного газа внутренней добычи в июне текущего года составит 6,9 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (без НДС) или около $264,4.

Типовой договор купли-продажи природного газа и перечень необходимых документов размещены на сайте НАК.

Как сообщала "Страна", "Нафтогаз" с 1 июня увеличит цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 8,9%, или 810 гривен. Указанная цена актуальна для потребителей, закупающих газ по предоплате объемом более 50 тыс.куб.м в месяц при условии отсутствия долгов перед компанией и для 100%-х "дочек" НАК.

Для других покупателей цена в следующем месяце возрастет на 8,5%, или 852 гривен – до 10 тыс. 893,6 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).

Напомним также, что в Украине с 1 октября 2015 года в стране отменено государственное регулирование цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения и ТКЭ для нужд населения. С этого времени "Нафтогаз Украины" поставляет газ промпотребителям, бюджетным организациям и другим субъектам хозяйствования на рыночных условиях.

Год назад цена газа от НАК для промпотребителей составляла 7,430 тыс. грн за 1 тыс. куб. м, два года назад – 6,874 тыс. грн за 1 тыс. куб. м.

Ранее "Страна" сообщала, что МВФ не одобрил 65% повышение цены на газ для украинцев.