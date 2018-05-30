В среду, 30 мая, на Москву обрушился сильный ураган. О непогоде жителей столицы предупреждали заранее, однако, без пострадавших не обошлось.

Непогода начала разгуливаться утром и к обеду сильные порывы ветра уже срывали рекламные щиты, валила бетонные плиты и деревья, сообщали очевидцы в социальных сетях.

Фото: ria.ru

Сообщается о шести пострадавших из-за падения деревьев в Москве. В том числе пострадали двое детей, а в Савеловском районе порывом сорвало рекламный щит, который упал на пожилую женщину.

Посетителей Московского зоопарка эвакуировали из-за сильного ветра. Также стало известно, что все столичные парки закрываются из-за непогоды.

Фото: vk.сom

Сообщается о возгорании в Печатниках на открытой площадке складированной макулатуры на площади 350 квадратных метров. Из-за сильного ветра его сложно потушить Для тушения пожара на место ЧП прибыли вертолет Ка-32 и пожарный поезд.

Фото: ria.ru/

Как сообщала Страна, 21 апреля Москву накрыл мощный ураган. 17 человек пострадало и погиб ребенок.

Мы писали, что в США погибли два репортера, делающие репортаж об урагане Альберто.

Ранее ураганный ветер сдул с полосы самолет в аэропорту Астаны.