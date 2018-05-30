Окружной административный суд Киева, рассмотрев по сути, отказал в удовлетворении исковых требований лидера партии Рух новых сил Михаила Саакашвили к Министерству внутренних дел Украины о признании незаконным и недействительным приказа МВД, которым было отменено решение об оформлении приобретения гражданства Украины. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Истец просил суд признать незаконным и недействительным приказ МВД "Об утверждении образцов документов, которые подаются для установления принадлежности к гражданству Украины, принятия в гражданство Украины, оформления приобретения гражданства Украины, прекращения гражданства Украины, отмены решений об оформлении приобретения гражданства Украины и журналов учета", форма 19 (Заявление о принятии в гражданство Украины) в части определения в данной Форме заявления указания "Под судом и следствием на территории иностранных государств не состою", - говорится в сообщении.

После выхода из совещательной комнаты суд огласил решение - "отказать Саакашвили в удовлетворении исковых требований, учитывая формальное соответствие указанного акта требованиям законодательства".

Напомним, в июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил Михаила Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США.

10 сентября 2017 года Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, что сопровождалось противостоянием с пограничниками и правоохранителями. 22 сентября 2017 года Мостиский районный суд Львовской области признал политика виновным в незаконном пересечении границы Украины.

12 февраля экс-глава Одесской области и бывший президент Грузии Саакашвили был задержан в ресторане в центре Киева, доставлен в аэропорт "Борисполь" и отправлен на самолете в Польшу.

В МВД Украины пояснили, что в соответствии с уже принятыми судебными решениями М.Саакашвили находился на территории Украины незаконно, а потому с "соблюдением всех юридических формальностей был возвращен в страну, откуда прибыл, нарушая отечественное законодательство".

Ранее "Страна" писала о сообщении Саакашвили о том, что Порошенко получил от США "черную метку".