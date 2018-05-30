В Киеве 30 мая запустили пилотный проект компании "E Wi-Fi", который предполагает доступ к интернету в городском наземном транспорте.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

По словам замглавы КГГА Дмитрия Давтяна, во всех 1211 единицах наземного транспорта - автобусах, трамваях, троллейбусах - есть доступ к бесплатному интернету со скоростью до 4 Мбит/с.

"Если даже все пассажиры одновременно подключатся к сети, то на скорость это влиять не будет. Если пассажиров в салоне будет меньше, то скорость сети может быть больше, чем 4 Мбит/с", - заверил чиновник.

В каждом салоне уже установили роутер с модемом.

В "Киевпастрансе" заверяют, что установка интернету ничего не стоила городскому бюджету, поскольку свою выгоду компания-поставщик услуг получит от рекламы. Во время подключения к сети будет транслироваться 10-секундное рекламное сообщение.

Напомним, уже этим летом стоимость проезда в столичном коммунальном транспорте возрастет - до 8 гривен за разовую поездку.

Как сообщала "Страна", стоимость проезда между Киевом и аэропортом Борисполь взлетела до 100 гривен за билет.