Сегодня, 30 мая, в Шевченковском районном суде города Киева из-за перебоев со светом полностью не состоялось судебное заседание по делу экс-председателя ГФС Украины Романа Насирова.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

Суд снова отказал стороне защиты в отводе прокуроров.

"В связи с перебоями электроснабжения полноценного заседания суда не получилось и фактически суд лишь смог отказать в отводе прокуроров, а прокурор САП не смог прочитать ни одной страницы обвинительного акта, - говорится в сообщении.

После того, как появилось электроснабжения, время отведенное на судебное заседание, было исчерпано.

Отмечается, что прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры на требование стороны защиты начали 7 декабря 2017 года зачитывать полный текст обвинительного акта, который состоит из 774 страниц. На сегодня зачитано 245 страниц обвинительного акта.

Следующее судебное заседание назначено на 9:00 15 июня.

Ранее "Страна" сообщала, что суд отказал защите Насирова в отводе прокурора.

Также Генпрокуратуру обязали открыть дело против НАБУ по иску Насирова.