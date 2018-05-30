Шевченковский районный суд Киева назначил первое заседание по делу бывшего народного депутата Николая Мартыненко о завладении средствами и легализации. Об этом говорится в расписании, обнародованном на сайте суда.

Коллегия во главе с председательствующей судьей Оксаной Голуб начнет рассмотрение дела 21 июня в 10:00.

Кроме Голуб в судейскую коллегию вошли Татьяна Левицкая и Оксана Хардина.

Кроме Мартыненко в деле значатся еще пять обвиняемых - должностные лица "Нафтогаза", "Объединенной горно-химической компании", "ВостГОК" и "Ядерного топлива". В частности, это Владимир Богданец, Александр Сорокин, Сергей Перелома, Руслан Журило и Валерий Васильков.

Напомним, экс-нардеп и бывший председатель комитета парламента по вопросам топливно-энергетического комплекса Николай Мартыненко был задержан 20 апреля 2017 года детективами НАБУ и прокурорами САП.

По данным правоохранителей, в период с 2013 по 2016 год преступная организация, в которую якобы входил Мартыненко, нанесла бюджету ущерб в 17,28 млн долларов.

Обвиняемым инкриминируют завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением (ч.5 ст.191 УК), легализацию доходов, полученных преступным путем (ч.3 ст.209 УК) и создание преступной организации (ч.1 ст.255 УК).

22 апреля 2017 года Соломенский райсуд Киева отпустил Мартыненко на поруки народных депутатов из фракции "Народный фронт" и министров.

29 январня 2018 года суд отказался продлевать возложенные на Мартыненко обязательства.

Ранее "Страна" писала о том, что суд разрешил экс-нардепу Мартыненко не сообщать о своем месте жительства и работы.