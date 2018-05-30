Киевский райсуд Харькова продолжил рассматривать доказательства стороны защиты обвиняемых в ДТП на перекрестке переулка Мечникова и улицы Сумской, в результате которого погибли шесть человек. Как передает Depo.Харков, сторона защиты предоставила на рассмотрение суда два видеозаписи с камер патрульных, которые работали на месте аварии.

В частности, на видео зафиксировано, как вторая обвиняемая - Елена Зайцева - говорит патрульному, что у нее нет при себе документов и их сейчас должны привезти.

Также Зайцева просилась сесть в машину патрульных и говорила, что у ее пассажирки осколки в ноге. При этом обе девушки на видео передвигаются самостоятельно,

Также Зайцева требовала не снимать ее. "Можете не снимать, я вызову адвоката сейчас", - заявила она.

Ее защитник Юлия Козырь после просмотра отметила, что на видео не указывается, какие именно документы должны привезти девушке, поэтому нельзя утверждать, что Зайцева была за рулем без водительского удостоверения. Перепелица пояснил, что это видео с камеры патрульного, ранее на допросе заявил, что Зайцева при себе не имела водительского удостоверения. Как передает местный сайт 057, на видео слышны разговоры полицейских. "Она ехала на красный". Также стало известно из записи, Зайцева говорила: "Не говорите маме".

Как сообщала Страна, ранее свидетель заявил, что Зайцева мчала на скорости 100 км/ч и точно не на зеленый сигнал.

Мы писали, что полиция завела дело на автошколу, в которой училась Зайцева.

Стало известно, что перед трагедией Зайцева с компанией отдыхала в элитном ресторане.