Ночью 29 мая сотрудник отдела пограничной службы "Жуляны" избил телескопической дубинкой и забрызгал газовым баллончиком троих мужчин. Мужчина отмечал "советский" День пограничника.

Об этом сообщают "Факты".

Об инциденте сообщает один из потерпевших, житель Борисполя Александр Кузьменко в Facebook. По его словам, пьяному мужчине не понравилось, что он беседует у своего дома с отцом и другом. Пограничник начал брызгать в них слезоточивым газом и избивать людей телескопической дубинкой.

"Но гравитация сыграла с ним злую шутку, он споткнулся и упал, где и был задержан нами до приезда полиции", - пишет Кузьменко.

По приезду полицейских связанный дебошир заявил, что он военнослужащий и это его избивали, а дубинку с газовым баллончиком он отобрал у троих нападавших. Также он предлагал "кому-то позвонить "порешать вопросики" и "понаблюдать за экзорцизмом в 2018 году".

Задержанным оказался 29-летний Артем С. Он действительно офицер Госпогранслужбы, возглавляет отдел "Жуляны". Информация об инциденте уже поступила в ГПС, в настоящее время проводится служебное расследование, результаты которого будут предоставлены полиции. На время расследования он отстранен от выполнения служебных обязанностей.

По словам помощника главы Госпогранслужбы Олега Слободяна, покрывать его и "решать вопросики" никто не собирается, и если вина офицера подтвердится, он будет нести ответственность согласно закону.

Полиция подтверждает инцидент. По факту нанесения легких телесных повреждений открыто уголовное производство. Однако подозрения пока не объявлены.

У троих заявителей эксперты зафиксировали телесные повреждения. Но тот, на кого они указали как на нападавшего, также заявляет, что он потерпевший, демонстрируя в качестве доказательства свое побитое лицо.

В настоящее время 29-летний военнослужащий находится в больнице. Об этом сообщил начальник отдела коммуникации главка Нацполиции в Киевской области Николай Жукович. Следствию предстоит выяснить обстоятельства конфликта.

Как сообщала "Страна", ранее пограничники не пускали в Украину беременную иранку и ее семью.

Также "Страна" писала, что в Украину не пустили экс-солистку "Ночных снайперов", которая прилетела в "Жуляны".