Молодоженам в ЗАГСе будут предлагать обследование на TORCH-инфекции
При подаче заявления на регистрацию браков в ЗАГС молодые пары будут получать направление на добровольное обследование на TORCH-инфекции. Об этом во время заседания правительства заявила заместитель министра социальной политики Александра Чуркина, передает УНН.
"Очень важной инициативой является добровольное медицинское обследование супругов на TORCH-инфекции. Почему это важно - большой вопрос стоит о здоровье нации. Именно благодаря этой инициативе будущие супруги будут приходить в ЗАГС подавать заявление на регистрацию брака и будут получать направление на добровольное обследование на TORCH-инфекции. Почему именно эти инфекции? Именно эти инфекции, если они есть в организме взрослого человека, они оказывают огромное влияние на здоровье новорожденного ребенка. Поэтому при прохождении анализов на TORCH-инфекции раннего выявления и лечения TORCH-инфекций мы предупреждаем рождение ребенка с пороками развития", - заявила Чуркина.
TORCH инфекции - это группа заболеваний, которые могут передаваться внутриутробно от матери к ребенку и вызывать различные врожденные дефекты и заболевания.
Т - Тoxoplasmosis (токсоплазмоз)
O - Оthers (сифилис, гепатит В, варицелла-зостер вирус, другие вирусы и бактерии)
R - Rubella ( краснуха)
С - Сytomegalovirus (цитомегаловирус)
H - Нerpes simplex virus (вирус простого герпеса)
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