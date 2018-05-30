В Киевраде согласовали переименование восьми столичных улиц.

Как сообщает пресс-служба Киеврады, на заседании постоянной комиссии по вопросам культуры, туризма и информационной политики депутаты согласовали переименования некоторых улиц, переулков и площади в столице.

В частности, намерены переименовать:

1) улицу Невскую - в улицу Нивскую в Шевченковском районе;

2) улицу Желябова - в улицу Марии Капнист в Шевченковском районе;

3) улицу Кировскую - в улицу Старицкой-Черняховской в Святошинском районе;

4) площадь Красная Пресня - в площадь Щекавицкую в Подольском районе;

5) переулок Баумана - в переулок землевладельцев братьев Степана и Виктора Фузиков в Шевченковском районе;

6) переулок Невский - в переулок Нивский в Шевченковском районе;

7) улицу Александра Сабурова - в улицу Сержа Лифаря в Деснянском районе;

8) улицу Тверскую - в улицу Ежи Гедройца в Голосеевском и Печерском районах.

Ранее "Страна" сообщала, что Вятрович заявил, что внешняя декоммунизация в Украине почти завершилась.

Также Порошенко рассказал, сколько улиц переименовали за время декоммунизации.