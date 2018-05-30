Улица Гедройца и площадь Щекавицкая. В Киеве переименуют еще 8 улиц
В Киевраде согласовали переименование восьми столичных улиц.
Как сообщает пресс-служба Киеврады, на заседании постоянной комиссии по вопросам культуры, туризма и информационной политики депутаты согласовали переименования некоторых улиц, переулков и площади в столице.
В частности, намерены переименовать:
1) улицу Невскую - в улицу Нивскую в Шевченковском районе;
2) улицу Желябова - в улицу Марии Капнист в Шевченковском районе;
3) улицу Кировскую - в улицу Старицкой-Черняховской в Святошинском районе;
4) площадь Красная Пресня - в площадь Щекавицкую в Подольском районе;
5) переулок Баумана - в переулок землевладельцев братьев Степана и Виктора Фузиков в Шевченковском районе;
6) переулок Невский - в переулок Нивский в Шевченковском районе;
7) улицу Александра Сабурова - в улицу Сержа Лифаря в Деснянском районе;
8) улицу Тверскую - в улицу Ежи Гедройца в Голосеевском и Печерском районах.
Ранее "Страна" сообщала, что Вятрович заявил, что внешняя декоммунизация в Украине почти завершилась.
Также Порошенко рассказал, сколько улиц переименовали за время декоммунизации.