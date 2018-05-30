Причастными к убийству журналиста Аркадия Бабченко могут быть несколько человек. Об этом в ходе брифинга в Одессе заявил руководитель Национальной полиции Сергей Князев, передает "112 Украина".

"Нажимать на курок пистолета нужно одному человеку. Но, как говорится к одному преступлению – тут одним человеком не отделаешься… Согласно законодательству, наши следователи сейчас стоят в суде, нам должны разрешить проводить экспертизу", - заявил Князев.

Как сообщала "Страна", в Киеве 29 мая убили известного российского журналиста, военного корреспондента и писателя Аркадия Бабченко. Его застрелили на пороге собственной квартиры.

Украинская полиция выдвинула версию о том, что убийство журналиста связано с его профессиональной деятельностью.

Как сообщил Антон Геращенко, полиция будет рассматривать версию о причастности российских спецслужб к убийству.



