В кинотеатрах Украины в июне ожидается несколько премьер, несмотря на то, что лето – это "мертвый сезон" для кинопрокатчиков. Тем не менее, в этом месяце мы увидим анимацию про семейство со сверхспособностями, римейк "друзей Оушена" и постапокалиптический мир будущего.

"Мир Юрского периода 2"

С 7 июня

Продолжение легендарной франшизы с Крисом Праттом в главной роли. Основатели парка Юрского периода решают восстановить его работу, несмотря на действующий вулкан в центре острова, который пробуждается и грозит уничтожить все на острове. Клэр Дэринг вынуждена снова обратиться за помощью к дрессировщику Оуэну Грэди, чтобы спасти животных от гибели.

"Суперсемейка 2"

С 14 июня

Еще одно продолжение популярной картины. Вторая часть мультфильма снова рассказывает о многодетной семье Мистера Исключительного. Отец Боб вынужден сидеть дома и заботиться о детях, в то время как его жена Хелен превращается в звезду телешоу, чтобы улучшить имидж супергероев.

"Мир будущего"

С 14 июня

Фантастический фильм с Джеймсом Франко и Миллой Йовович. Молодой человек, живущий в постапокалиптическом мире, вынужден отправиться в рискованное путешествие в мрачный и опасный мир Пустоши, чтобы отыскать лекарство для больной матери.

"Восемь подруг Оушена"

С 21 июня

Спин-офф популярнейшего фильма "Одиннадцать друзей Оушена". Эта картина рассказывает о сестре Дэнни Оушена – Дебби. Выйдя из тюрьмы, она собирает команду для похищения самого дорогого в мире колье прямо с шеи Дафны Крюгер. Это должно произойти во время традиционного ежегодного бала Музея искусств Метрополитен.

"Одичавшая"

С 21 июня

Триллер рассказывает о 16-летней девушке Анне, которая ввсе детство провела заперти. Воспитатель пугал ребенка монстром, который обитает снаружи и пожирает детей. Но стоит Анне освободиться и узнать, что это ложь, как начинают происходить жуткие события. В одной из главных ролей снялась Лив Тайлер.