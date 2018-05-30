На Азовском море, где затопило базы отдыха в Кирилловке, отдыхающие открыли пляжный сезон, не обращая внимания на природные катаклизмы. Курьезные фото, как отдыхающие распивают пиво посреди моря публикует местное издание gazeta.zp.ua.

Последствия четырехдневного шторма в Кирилловке - затопленные базы и размытые дороги. Но не все отдыхающие испугались последствий непогоды.

"В сети появилось фото, как смелые парни продолжают отдыхать. Они вынесли пластиковый столик и распивают пиво посреди... моря!", - пишет издание.

Судя по вывеске, на фото - база отдыха "Ромашка", которая расположена в начале косы. Несмотря на наводнение, на заборе вывесили объявление, что "мест нет".

Фото: gazeta.zp.ua

Местные жители выкладывают видео ЧП в Интернет.

Отдыхающих эвакуировали с острова Бирючий, который в буквальном смысле отрезало от мира. Также сообщается, что Федотову косу размыло водой - тут невозможно проехать.

Фото: google.com.ua

Как сообщает областное управление ГСЧС, в некоторых местах вода поднялась на полметра. Спасатели уже эвакуировали около 200 отдыхавших тут людей. Также отбуксировали три десятка авто.

По данным спасателей, на большинстве участков уровень поднятия воды достигает 15-20 сантиметров.

Ранее "Страна" публиковала видео, как ураган в Кирилловке уносил матрасы и срывал крыши. Непогода на пляже под Запорожьем не стихает до сих пор.