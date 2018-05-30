Государственный комитет телевидения и радиовещанию отказал предприятиям-поставщикам литературы в выдаче разрешения на ввоз трех книг, изготовленных на территории России.

Об этом говорится в сообщении Госкомтелерадио.

Сообщается, что запретили ввоз книги бывшего председателя совета директоров "Рамблера" Сергея Васильева "На разломе двух времен" (издатель "Альпина Паблишер", Москва), Тима Скоренко "Изобретено в России: История русской изобретательной мысли от Петра I до Николая II" (издатель ООО "Альпина нон-фикшн", Москва) и Алексея Волкова "Шаги Командора"(издатель ООО "Издательство "Е", Москва).

Экспертиза установила, что в книгах присутствуют материалы, "пропагандирующих государство-агрессора, имперские геополитические доктрины, которые предусматривают объединение народов вокруг государства-агрессора, ее государственного языка, культуры, господствующей религиозной конфессии".

Ранее экспортеры вместе с другими документами предоставили Госкомтелерадио положительные отзывы рецензентов на данные издания.

В частности, положительные рецензии на книги написали доцент Кропивницкого института частного высшего учебного "Университет современных знаний" и профессор политологии Национального университета "Киево-Могилянская академия" Александр Демьянчук.

"Госкомтелерадио раз призывает рецензентов внимательнее знакомиться с содержанием изданий, они рекомендуют к ввозу", - говорится в сообщении.

Как сообщала "Страна", ранее вступил в силу закон об огромных штрафах за ввоз запрещенных книг из России.

Мы писали, что в Украину запретили ввозить детектив Абдуллаева и детскую энциклопедию из-за пропагады.