Сегодня, 30 мая национальная сборная Украины, которая базировалась в Харькове на сборах перед товарищескими матчами с Марокко и Албанией (эта игра под вопросом - Прим.Ред.) вылетела в Швейцарию, а оттуда добралась до Франции.

Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

Отлет в Швейцарию, фото: Павел Кубанов, ФФУ

Позавтракав в 08.30 и выехав из гостиницы Superior Golf & Spa Resort в 09.15, "сине-желтые" уже в 10.00 были в аэропорту Харькова.

Быстро пройдя регистрацию и паспортный контроль, команда незамедлительно прошла на посадку. На бортуBoeing-737-500 оказался 21 игрок. Роман Яремчук приехал в аэропорт на автобусе с партнерами, однако у него другой рейс - регулярный в Киев.

Сборная же, как и было запланировано, в 11.00 взяла курс на Женеву. Полет продлился 3, 5 часа. От аэропорта главная команда на автобусе преодолела еще 50 км до французского городка Эвиан-ле-Бен. Руслан Малиновский, который в Женеву прибыл раньше сборной, встретил партнеров уже в Эвиане, в отеле "Эрмитаж".

Сегодня в программе сборной - вечерняя тренировка, которое состоится на поле местного стадиона.

Ранее "Страна" сообщала, что Шевченко объяснил, почему встреча сборной Украины с командой Албании под угрозой срыва.