"Укрзализныця" назначила пять дополнительных поездов на период летних отпусков в Одессу. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Список дополнительных поездов: № 223/224 Киев - Одесса, № 248/247 Одесса - Киев, Житомир, № 251/252 Днепр - Одесса, № 258/257 Одесса - Львов и № 271/272 Харьков - Одесса.

Круглогодичным поездам № 92/91 Константиновка - Одесса, № 136/135 Черновцы - Белгород-Днестровский и № 317/318 Запорожье - Одесса вдвое увеличено курсирование - до ежедневного вместо "через день".

Всего в графике движения поездов предусмотрено курсирование 19 пар круглогодичных пассажирских поездов в Одессу.

Для обеспечения перевозки пассажиров в летний период "Укрзализныця" разрабатывает расписание для назначения дополнительного поезда "Сумы – Одесса", который не будет заезжать на станцию Киев-Пассажирский, а будет курсировать через Конотоп, Дарницу, Мироновку, Знаменку и Помичну.

Кроме того, поезд № 642/641 Кишинев - Одесса ускорен на 27 минут в направлении в Одессу и на 47 минут в направлении Кишинева за счет замены подвижного состава на молдавский дизель-поезд.

По данным "Укрзализнци", в 2017 году на станцию Одесса-Главная в пассажирских поездах было перевезено всего 2,6 млн пассажиров (в том числе в дополнительных сезонных поездах - до 0,5 млн пассажиров), что на 3%, или 70 тысяч пассажиров больше показателя 2016 года.

За пять месяцев 2018 года до станции Одесса-Главная путешествовало 900 тысяч пассажиров, что на 50 тысяч человек больше соответствующего показателя 2017 года. В период массовых перевозок этот показатель увеличивается на 30% и более.

Как сообщала "Страна", "Укрзализныця" увеличила нормы по туалетной бумаге до 6 рулонов на вагон.

Напомним также, что сервис "Укрзализныци" при покупке билетов покажет, есть ли в вагоне кондиционер.