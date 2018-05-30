Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев призвал журналистов поделиться с полицией всей известной информацией об убийстве журналиста Аркадия Бабченко, в том числе видео с камер наблюдения. Об этом Князев заявил журналистам во время брифинга, передает УНН.

"Мне очень нравится позиция журналистов, консолидированная, призывы по сбору информации с камер, показаний. Кстати, уважаемые журналисты, приносите нам. Вы обязаны, согласно действующему законодательству, предоставить известную вам информацию нам, Национальной полиции, или любым другим правоохранительным органам", - заявил Князев.

29 мая вечером на российского журналиста Аркадия Бабченко покушались - стреляли в спину. Позже стало известно, что журналист умер от ранений в карете "скорой".

Следователи начали уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины по факту убийства российского журналиста Аркадия Бабченко, которого застрелили неизвестные в Киеве. Полиция предоставила фоторобот возможного убийцы Аркадия Бабченко. В производстве по убийству Бабченко назначат ряд экспертиз.

Ранее в полиции назвали оружие, из которого застрелили журналиста Бабченко.