В "Укрзализныце" (УЗ) изучают возможность закупки вагонов испанской Talgo для ускорения поезда "Интерсити+", который следует из Киева в Одессу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По мнению руководителя "Укрзализныци", решать вопрос скоростного сообщения между столицей Украины и главным городом юга страны нужно на государственном уровне, поскольку этот серьезный проект нуждается в существенных инвестициях.

"Сейчас мы анализируем пути увеличения скорости поезда "Интерсити+" сообщением Киев - Одесса на существующей инфраструктуре без строительства параллельной новой колеи. Для этого рассматриваем возможность приобретения вагонов Talgo, которые себя уже зарекомендовали в других странах и позволяют увеличить скорость на существующий инфраструктуре на 20-25%. Это даст возможность сократить время в пути "Интерсити+" Киев - Одесса до почти 5,5 часа. Для этого нужна государственная поддержка и 250-400 млн грн госсредств на закупку подвижного состава", - цитирует пресс-служба компании главу правления УЗ Евгения Кравцова.

Отметим, что сейчас поезд "Интерсити+" доезжает из Киева до Одессы за семь часов.

По его словам, поезд между Одессой и Киевом с таким временем в пути будет действительно удобным вариантом путешествия, аналогичным поездам "Интерсити+" между Киевом и Львовом, Харьковом и Днепром. Эти маршруты заполнены на 95%.

Все необходимые инфраструктурные работы на этом участке компания готова выполнить собственными силами.

"Этот проект можно реализовать в течение двух лет, а строительство отдельной скоростной линии Киев - Одесса требует около $5 млрд, которых в настоящее время компания не имеет. Здесь нужна долгосрочная государственная программа", - подчеркивает Кравцов.

Ранее "Страна" писала о том, что с сегодняшнего дня в Украине на 12% подорожали билеты на поезда.

Также мы сообщали, что "Укрзализныця" увеличила нормы по туалетной бумаге до 6 рулонов на вагон.