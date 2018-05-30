Появилась дополнительная информация о возможном переходе экс - защитника Динамо в ПАОК, который в этом сезоне стал серебряным призером чемпионата Греции.

Клуб из Салоник предложил Хачериди довольно неплохие условия личного контракта. Он может зарабатывать 1,5 миллиона евро в год. Об этом сообщает Sportarena со ссылкой на Sport24.

Хачериди вместе с агентом сейчас изучают предварительные условия сделки с целью подписания до конца недели контракта с ПАОК.

Напомним, что после заключительного матча с Шахтером (2:1) главный тренер "бело-синих" Александр Хацкевич заявил, что с Хачериди договор не будет продлен.

В общей сложности на счету Хачериди 237 поединков за Динамо, в которых он отметился 8 голами.

В завершившемся сезоне 30-летний защитник во всех турнирах отыграл 28 матчей и забил 1 мяч. При этом после зимней паузы центрбек провел лишь 3 поединка.