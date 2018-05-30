В Киеве во время движения автобуса, который ходит по маршруту №7 (Железнодорожный вокзал "Центральный" – Львовская площадь), умер пожилой водитель.

Как сообщает dtp.kiev.ua в Facebook, ЧП произошло на улице Бульварно-Кудрявской, 24. Мужчина успел остановить транспорт. Причина смерти не сообщается.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Как сообщала Страна, ранее в Киеве пожилой водитель умер за рулем и слетел с дороги. Медики ничем не смогли помочь, мужчина умер до приезда "скорой". В результате инцидента по счастливым обстоятельствам никто не пострадал.

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