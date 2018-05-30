Кабинет Министров отменил принятое 16 мая решение о выделении 28,6 млн гривен на завершение ремонтно-реставрационных работ в Национальном заповеднике "София Киевская" и приобретение проекционного оборудования для Национального музея "Мемориал жертв Голодомора". Такое решение было принято сегодня на заседании Кабмина по предложению Министерства культуры, передают Українські Новини.

Во время заседания причина отмены решения не уточнялась.

Напомним, минувшей осенью в Киеве неизвестные вандалы неуместными граффити испортили внешний вид стены Национального заповедника "София Киевская", который недавно открылся после реставрации.

Ранее "Страна" писала о том, что Министерство культуры назвало, сколько исторических объектов Украины нуждаются в реставрации.

Также мы сообщали, что в Киеве обещают отреставрировать Дом со змеями.