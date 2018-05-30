Известный американский актер Морган Фримен потребовал от телеканала CNN извинений за сюжет о сексуальных домогательствах в котором его обвинили 8 женщин.

Об этом пишет Hollywood Reporter.

Адвоката 80-летнего актера Роберт Шварц призвал телеканал "немедленно выступить с опровержением и извиниться перед Фрименом".

Шварц также добавил, что материал телеканала является результатом "злого умысла", а обвинения против Фримена не выдерживают никакой критики.

Как сообщала "Страна", в США знаменитого певца Роберта Сильвестра Келли, обладателя трех Грэмми, обвинили в секс-домогательствах. Иск против певца в суд Манхэттена подала 20-летняя Фейт Роджерс. Она утверждает, что R.Kelly склонял ее к интимной связи, угрожал и унижал ее. Она также заявила, что певец якобы заразил ее венерическим заболеванием.

Напомним также, что стало известно имя актрисы, обвинившей Люка Бессона в изнасиловании. Сам Люк Бессон "категорически отрицает все обвинения и чуть не упал со стула, когда узнал о них".