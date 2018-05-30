Избранные чиновники "Нафтогаза" получат 45 миллионов долларов премии. Эта новость стала хитом сети: в стране, которая является одной из самых бедных в Европе, еще не видели таких поощрений. Тем более - в государственной компании.

Неудивительно, что столь щедрый "золотой дождь" вызвал недоумение среди украинцев. Для которых персональная ценность Андрея Коболева и Ко сводится не к умозрительным достижениям из презентаций в Фейсбуке - а к возросшим платежкам за газ и тепло.

Одновременно ему припомнили акцию "прикрути" - когда глава "Нафтогаза", ворочающий многомиллионными премиями, призывал украинцев отключить себе отопление, чтобы сэкономить на стоимости газа.

"Страна" собрала реакцию на шокирующие премиальные для руководства "Нафтогаза".

За что озолотили Коболева

Бонусы стали подарком Андрею Коболеву и еще нескольким руководителям компании за победу над российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.

Напомним, суд тогда решил, что "Газпром" не выполнил транзитный контракт и прокачал мало газа через Украину - и предписал компенсировать эти объемы деньгами. Сумма получилась внушительная - $4,56 млрд.

Но за счет второго решения арбитража - о выплате Украиной двух миллиардов "Газрпрому" за поставленный ранее газ - сумма долга российского монополиста "Нафтогазу" уменьшилась почти вдвое.

Тем не менее, бонус руководству украинской компании платился из расчета 1% от полной суммы выигрыша, которая чисто номинальна - столько ведь Украина не получит. В общем, правлению "Нафтогаза" начали выплачивать премию в размере 45,6 миллионов долларов.

Сейчас из этой суммы уплачено меньше половины. Остальное - когда "Газпром" погасит долг. То есть - заплатит Украине два с половиной миллиарда долларов.

В этом и кроется самое интересное: ведь "Газпром" официально отказался исполнять решение арбитража и разорвал все контракты с Киевом. То есть премию Коболеву и другим членам правления выплатили не из "московского долга" - а из денег украинцев. При том, что перспектив оплаты со стороны РФ - никаких.

Позже в "Нафтогазе" расшифровали, кому и за что пойдут деньги.

"Премию получит 41 сотрудник группы, который сделал свой вклад в результат, и этот перечень не ограничивается менеджментом. Сумма премии зависит от личного вклада каждого работника.

...Более $ 9 млн будут оплачены в виде налогов и сборов.

Ожидается, что в мае этого года будет выплачена первая часть премий, $ 20 700 000, за ту часть выигрыша, которая уже была признана в отчетности Нафтогаза за 2017 год (но не поступившей в Украину - ред.)", - говорится в сообщении компании.

"А вы случайно там не оборзели?"

В сети поразились такому расточительству - платить миллионы долларов чиновникам из денег, которые неизвестно когда придут в Украину. То есть - из наших с вами карманов.

Кроме того в Сети напомнили, что на адвокатов "Нафтогаз" тратил астрономические суммы - так зачем же еще платить чиновникам, у которых в этой компании и так заоблачные зарплаты?

Юрист Андрей Портнов, работавший во властных структурах, не понимает, за что вообще работники "Нафтогаза" получают такие огромные деньги. А главное - из каких фондов.

"Вчера не очень заметно прошла информация о решении функционеров государственной НАК Нафтогаз выплатить самим себе премию 45,6 миллионов долларов. Причина - выигрыш в суде у Газпрома.

Несмотря на наглость и бесцеремонность это кражи, возникает вопрос, а как именно вы это вообще выигрывали? Вы пахали, как трактор, исписали тонны бумаги или мучались над победой в следственном изоляторе? Что именно вы делали на 45,6 млн долларов?

Ничего не делали, кроме проживания в дорогих отелях и питания в лучших мировых ресторанах. Потому что для этого суда НАК отдельно и специально нанимал и уже оплачивал услуги норвежской юридической компании "Wikborg, Rein & Co DA Advokatfirma", заплатив ей ещё 25 миллионов евро.

Кроме того, именно на этом контракте часть средств уже успел украсть заместитель главы президентской администрации Филатов через компанию AEQUO, расследование о котором на днях опубликовали журналисты bogus.info.

У меня простой вопрос. А вы случайно там не оборзели с одного и того же действия красть по два раза?"

Того же мнения придерживается журналист Александр Дубинский:

"Реформаторы" из НАК Нафтогаз - реально ох*ели.

По другому назвать выплату самим себе премии в размере почти 46 млн долл ща победу в суде над Газпромом я не могу.

Во-первых, потому что Газпром ничего Нафтогазу по решению суда не выплатил.

Во-вторых, потому что дело выиграли не Коболев и Ко, а нанятые ими юристы, которым уже заплатили 14 млн евро.

В-третьих, потому что Коболев и Ко получают одни из самых высоких зарплат в Украине, за которую должны делать свою работу.

И, наконец, в четвёртых, потому что эта премия должна быть оплачена из кармана населения самой бедной страны в Европе, которое и так благодаря Коболеву и Ко переплачивает за газ в три раза больше его реальной стоимости".

Нефтегазовый эксперт Валентин Землянский считает происходящее гигантской аферой по легализации нетрудовых доходов: огромными премиями чиновники в будущем подтвердят происхождение своих машин и квартир:

"Мы не пашем, не сеем не строим. Мы гордимся общественным строем (с))))

И, как показывает нижеприведенная новость, делать это можно с весьма неплохим профитом.

Пока постмайданные громадськие активисты, еврооптимисты, садонемочи и прочие инициаторы майдана тырили мелочь по карманам, а теперь невнятно мычат о происхождении квартир, машин и прочей роскоши, пацаны простроили простую схему: чем хуже вам, тем лучше нам. НО! Официально.

Чем выше тарифы для населения, чем больше небаланс в системе - тем выше нам премии.

Промежуточное решение Стокгольма - премии

Окончательное решение - премии. И хрен с ним, что оно оспаривается и в итоге все может повернутся далеко не в нашу пользу. Живем то сейчас и одним днем.

И попробуй теперь упрекни этих дерзких (вот уж поистине правда) реформаторов в нетрудовых доходах и незаконно нажитом. Все по чесноку.

Только вот карма она ж такая, ей пофигу, дерзкий ты реформатор, или козак Гаврилюк. Поэтому кроме сочувствия и жалости эта новость у меня больше не вызывает никаких эмоций".

Бывший топ-менеджер Приватбанка Виктория Страхова излагает свои претензии к заоблачным премиям в "Нафтогазе".

"1) 1% исчислен от номинальной суммы удовлетворенных требований НАК, а не финального решения, по которому произведен зачет встречных требований (то есть от 4,65 вместо 2,5 млрд долларов).

2) не утвержден фин плана НАКа - не могут выплачиваться такие премии (если конечно Витренко не планирует лишить всех рядовых сотрудников премий)

3) нет данных о том, что это решение готовилось комитетом по вознаграждениям - на сайте НАКа даже нет инфо, кто является членами такого комитета

4) нет утвержденной Remuneration Policy, которая бы хоть как-то описывала корреляцию цели (KPI) менеджмента с таким бонусом.

5) вознаграждение не членов правления должно определяться не Наблюдательным советом, а правлением в рамках бюджетного фонда (помним об отсутствии фин плана)

6) для сравнения - вся команда юристов за все 3 года работы получила 14 млн евро. Success fee (гонорар за успешный исход дела - ред.) контрактом не предусмотрен.

В общем, при желании все это можно обжаловать, а Коболев получить не миллион, а срок...".

"Руководство "Нефтегаза" в нищей и воюющей стране выписало себе премию в 46 млн долларов за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.

А вы думали, что тарифы на газ для населения с 2014-го в 10 раз просто так поднимали? Вот для такого "жирования" власти и нужны "рыночные цены" на газ...", - пишет политолог Дмитрий Корнейчук.

"Жаль врачей и учителей и прочих творцов настоящей ценности - жизни и знаний... у них нет от чего посчитать 1% ... Патриотические мародеры. Служаки колониального строя", - пишет политолог Михаил Чаплыга.