В УЕФА продолжают модернизацию своих главных еврокубковых турниров. В сезоне 2018/2019 болельщики увидят новую Лигу Европы. В УЕФА провели серьезный ребрендинг турнира. Лига Европы обзаведется новым гимном и новым официальном мячом от Molten.

Как заявили в УЕФА, новый бренд по-прежнему вдохновлен связью между игроками и болельщиками, но уделяет больше внимания масштабу и динамичности турнира.

Новый бренд Лиги Европы, фото: uefa.com

"Ключевые элементы, такие как цвета и логотип, остались без изменений, но визуальное выражение приняло более смелые и острые черты. "Волна энергии", изображающая связь между футболистами и болельщиками, уступила место сочетанию ломаных линий и плоскостей, которое визуально подчеркивает путешествие клубов по всей Европе", - считают в УЕФА.

Вдохновленные трофеем

Переработанная энергетическая линия заимствует ключевые элементы у трофея Лиги Европы УЕФА и оживляет их. В первую очередь - это кованые стороны кубка, сходящиеся под острым углом. Форма трофея также задает структуру и движение энергетической волны, которая отображает взлеты и падения клубов и их болельщиков во время захватывающего путешествия в Лиге Европы УЕФА.

Маркетинговый директор UEFA Events SA Ги-Лоран Эпстейн заявил, что: "Новая айдентика более смелая и бойкая. Она лучше запоминается. Это поможет нам найти новые точки соприкосновения с болельщиками".

Эффективный брендинг

Энергетическая волна стала экспрессивнее. Так она наряду с основными элементами бренда дает УЕФА и его партнерам больше возможностей для эффективного использования бренда. Это поможет сделать продукт более узнаваемым и установить визуальную связь с болельщиками и другими заинтересованными сторонами.

Цифровой формат

Усовершенствованная идентичность лучше сочетается с цифровыми, мобильными и социальными медиаплатформами. Новые элементы облегчают масштабирование и интеграцию бренда (от софт- до фулл-) на малых экранах и устройствах. Все анимированные элементы отвечают требованиям вещания в ультравысоком разрешении.

Гибкая система дизайна

Использование бренда многими сторонами потребовало более гибкой системы брендинга для различных онлайн-, эфирных и неэфирных платформ. Широкий круг ключевых визуальных элементов обеспечивает большую вариативность и гибкость, но сохраняет единство концепции в целом. Новая система дизайна поддерживает интеграцию фото и видео. То есть партнеры могут интегрировать свою айдентику и тем самым создавать прочную визуальную связь между собой и Лигой Европы УЕФА.

Винченцо Лагаттолла, креативный директор Sky Italia считает, что: "Новый стиль динамичен и представляет Лигу Европы УЕФА в интересном и привлекательном свете".

Новая музыка

Чтобы полнее передать страсть и энергию матчей Лиги Европы УЕФА, был сочинен новый гимн. Вдохновляющая и мощная музыка передает природу турнира. Он сочетает современные и классические элементы, отдавая должное традициям и заглядывая в будущее.



Официальный мяч

Символика турнира с энергетическим разрядом используется и в дизайне нового официального мяча Лиги Европы УЕФА, произведенного Molten. Его оформление выражает динамичную суть турнира и путешествие клубов по всей Европе.

Новый мяч Лиги Европы, фото: uefa.com

Турнир

Лига Европы УЕФА - это крупнейший футбольный турнир Европы как по географическому охвату, так и по числу матчей. Участие 48 команд делает его многообразным, динамичным, непредсказуемым и богатым на сюрпризы. Дух спортивной борьбы заложен в самой природе Лиги Европы УЕФА. Новые, находящиеся на стадии становления клубы и их болельщики бросают вызов известным, прославленным командам. Все это отражено в новом визуальном оформлении турнира.

Ранее "Страна" сообщала, что гол полузащитника Шахтера в Лиге чемпионов вошел в десятку самых красивых в рейтинге УЕФА.