Стали известны подробности жуткой аварии под Хмельницким с участием грузовика и служебной легковушки мэрии областного центра, в которой погибли два человека, еще четверо попали в больницу.

Как пишут "Факты" со ссылкой на пресс-службу Хмельницкого областного главка Нацполиции Украины, это ДТП произошло около полуночи 30 мая на въезде в город, на Винницком шоссе.

"На въезд в город двигался служебный автомобиль мэрии Хмельницкого Nissan Leaf, которым управлял 38-летний чиновник. Вместе с ним в автомобиле находились трое взрослых и трое детей в возрасте от 11 до 9 лет. Водитель, видимо, не справился с управлением, и машина врезалась в прицеп КамАЗа, стоявшего на обочине из-за поломки", — говорят в полиции.

Удар был такой силы, что у прицепа, груженного бревнами, выбило заднюю ось, из-за чего многотонная махина буквально раздавила иномарку. Чтобы освободить людей, оказавшихся в расплющенной машине, спасателям пришлось применять специнструменты и поднимать прицеп.

В результате ДТП двое пассажиров иномарки (жители Хмельницкого 33 и 32 лет) от полученных травм скончались на месте. По словам очевидцев, погибшие мужчина и женщина сидели с правой стороны, на которую и пришелся основной удар. В то же время местное издание Depo. Хмельницкий сообщает, что погибшая женщина — заведующая детского сада № 53 Наталья Докторук. Ее дочь, еще две девочки и 30-летняя мать одной из них доставлены в реанимацию областной больницы. Состояние одной из маленьких пассажирок медики оценивают как очень тяжелое.

С места ДТП в больницу был доставлен и водитель иномарки — глава департамента образования и науки Хмельницкого горсовета Роман Николаев. Это во время брифинга подтвердил мэр Хмельницкого Александр Семчишин.

"Погибшая Наталья Докторук и Роман Николаев недавно обручились и через две недели планировали пожениться. Говорить с Николаевым после случившегося я не имел возможности и не собираюсь, как не собираюсь и влиять на ход расследования этого жуткого ДТП", — сказал мэр Хмельницкого и добавил, что погибший в ДТП мужчина — супруг одной из сотрудниц департамента образования.

Как сообщили в полиции, чиновник, управлявший автомобилем, задержан и находится в изоляторе временного содержания.

"По факту ДТП уже начато уголовное производство по статье УК "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами. Назначен ряд экспертиз, в том числе и на состояние алкогольного опьянения водителя. Также решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей" — сказали в полиции и добавили, что водитель пока отказывается свидетельствовать.

В пресс-службе Хмельницкого горрайсуда сказали, что по состоянию на полдень 30 мая к ним не поступало ходатайства об избрании меры пресечения задержанному чиновнику.

Ранее "Страна" сообщала, что поезд Интерсити Перемышль - Киев сбил человека в Хмельницкой области.

Также полиция назвала причину падения самолета под Хмельницком.