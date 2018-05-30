Убийство из-за журналистской деятельности - такова основная версия следствия по делу об убийстве в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко, которого неизвестный застрелил накануне вечером на пороге его квартиры.

Утром на подъезде к дому дежурят полицейские. Они проверяют автомобили и ищут видео с регистраторов. Следователи ходят по квартирам и опрашивают соседей. Об этом сообщает ТСН.

Несмотря на то, что убийство было совершено в поздний час, когда многие жильцы соседних квартир были дома, люди говорят, что ничего не слышали. А если и слышал, то не обратили внимания.

"Не знаю, что здесь было, не было, здесь так бабахает лифт, может стрелять кто угодно хоть автоматами, слышно не будет", - говорит сосед журналиста Иван Иосифович.

По его словам, Аркадий с женой и дочерью поселились здесь полгода назад. Чем занимался его сосед, мужчина теперь узнает из новостей. Так же, как и подробности произошедшего фактически у него на пороге.

Жители подъезда начинают вспоминать детали.

"Какой подозрительный джип, черный, еще молодые мужчины. Вот сейчас мне звонила соседка, она говорит, что какие-то ребята искали именно 6-й дом", - рассказывает одна из женщин.

Версию о сообщниках в полиции не исключают, но обнародовали фоторобот одного человека - предполагаемого убийцы.

Неизвестный 40-45 лет, ростом не менее 180 сантиметров, среднего телосложения с седой бородой. Он трижды выстрелил в спину Аркадию и скрылся.

Жена журналиста Ольга вызвала скорую, но Аркадий скончался, не доехав до больницы.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве едет представитель ОБСЕ по свободе СМИ в связи с убийством Бабченко.

Также мы согобщали, что друзья рассказали, что делал Аркадий Бабченко в день убийства.